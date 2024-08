Jetzt mit allen Söhnen: Boris Becker schickt familiäre Urlaubsgrüße

Während sich viele Stars noch in Paris aufhalten, wo an diesem Sonntag (11. August) die Olympischen Sommerspiele enden werden, genießt Boris Becker (56) derzeit die Sonne in Portugal. Das macht er aber nicht allein, wie er seinen Anhängern auf Instagram nun zeigte. Er urlaubt gemeinsam mit seiner Liebsten Lilian und inzwischen auch mit allen drei Söhnen Noah (30), Elias (24) und Amadeus (14).

Zu einer Bilderreihe auf dem Sozialen Netzwerk schrieb der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler: "The Becker-Squad! Wünschen euch alle positive Sommer-Vibes aus Portugal." Auf der ersten Aufnahme posieren Boris Becker und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro mit Beckers drei Söhnen vor einer Hotel-Anlage - Nesthäkchen Amadeus in ihrer Mitte. Danach wurde sich offenbar am Buffet gestärkt und am Pool entspannt.

Mit seinen beiden älteren Söhnen befindet sich Boris Becker anscheinend schon etwas länger im Urlaub. In einem Urlaubsvideo vom Freitag, mit dem er die Wiedervereinigung mit ihnen feierte, war Amadeus jedenfalls noch nicht zu finden. Sein Künstlersohn Noah und der frisch gebackene Uni-Absolvent Elias reposteten den Clip kommentarlos in ihren Instagram-Stories. Letzterer machte im Mai seinen Abschluss an der New York University. Schon länger arbeitet er auch als Model.

Das fast perfekte Patchwork-Glück

Noah und Elias stammen aus Boris Beckers Ehe mit Barbara Becker (57), Amadeus hat er gemeinsam mit seiner Ex Sharlely Becker (48). Nicht mit dabei im Portugal-Urlaub ist seine Tochter Anna Ermakova. Die 24-Jährige treibt derzeit fleißig ihre Gesangskarriere voran und veröffentlichte am 9. August ihr erstes Album. Neben ihres Triumphs bei "Let's Dance" ein weiterer Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere, wie sie der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verriet: "Die kleine Version von mir sagte, ich will Tänzerin oder Sängerin sein, und die Antwort lautete: Nein, das ist nicht möglich. Es geht darum, zu diesem kleinen Ich zurückzukehren und zu sagen: Weißt du was? Ich werde es versuchen."