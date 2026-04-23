Jetzt ist es offiziell: Michael B. Jordan und Austin Butler bilden das neue Miami Vice-Duo

Universal Pictures hat die Hauptrollen für sein "Miami Vice"-Revival offiziell besetzt: Michael B. Jordan und Austin Butler schlüpfen in die Rollen der Undercover-Cops Tubbs und Crockett. Regie führt "Top Gun: Maverick"-Macher Joseph Kosinski.

Das neue Ermittlerduo Tubbs und Crockett für die Neuauflage von "Miami Vice" ist gefunden. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, hat Universal Pictures nun Michael B. Jordan (39) und Austin Butler (34) als Hauptdarsteller für sein neues Kinoprojekt offiziell bestätigt. Wie ebenfalls enthüllt wurde, wird der Film den Titel "Miami Vice '85" tragen und am 6. August 2027 in den US-Kinos starten. Regie führt Joseph Kosinski (51), der zuletzt mit "Top Gun: Maverick" einen Milliardenerfolg landete.

Rückkehr ins bunte Miami der Achtziger Jordan und Butler übernehmen die legendären Rollen der Undercover-Detectives Ricardo "Rico" Tubbs und James "Sonny" Crockett, die in der Originalserie von Philip Michael Thomas (76) und Don Johnson (76) gespielt wurden. Laut "Deadline" soll sich der Streifen am Pilotfilm sowie an der ersten Staffel der einflussreichen Fernsehserie orientieren und "den Glamour und die Korruption des Miami der mittleren Achtzigerjahre" in den Mittelpunkt rücken. Die Originalproduktion hatte in den 1980er-Jahren Modetrends und filmästhetische Standards mitgeprägt.

Dass Jordan und Butler für das Projekt im Gespräch waren, hatte "Deadline" bereits im vergangenen Herbst vermeldet. Der Drehstart wurde damals frühestens für Herbst 2026 erwartet, entsprechend zogen sich die Vertragsverhandlungen hin. Nachdem das Studio zuletzt das Budget freigegeben habe, seien laut Insiderangaben die Verträge der beiden Stars zügig unter Dach und Fach gebracht worden.

Oscar-Nominierter schreibt das Drehbuch

Produziert wird "Miami Vice '85" von Dylan Clark und dessen Firma Dylan Clark Productions gemeinsam mit Regisseur Kosinski. Für das Drehbuch zeichnet Dan Gilroy verantwortlich, der 2015 eine Oscar-Nominierung für den Psychothriller "Nightcrawler" erhielt. Die Figuren basieren auf den Entwürfen von Anthony Yerkovich, der die Originalserie gemeinsam mit Michael Mann (82) als Executive Producer verantwortete.

Als Regisseur und Drehbuchautor hatte Michael Mann Tubbs und Crockett auch schon persönlich ein Kino-Abenteuer beschert. 2006 kam das Duo auf die Leinwand, jedoch bereits mit einer neuen Besetzung: Colin Farrell (49) und Jamie Foxx (58) spielten darin "Sonny" und "Rico".

Zwei Erfolgsgaranten unter sich

Für die beiden Hauptdarsteller ist das Projekt der nächste große Karriereschritt. Michael B. Jordan wurde für seine Doppelrolle im Horrorfilm "Blood & Sinners" mit einem Academy Award ausgezeichnet. Austin Butler erhielt zuvor für seine Verkörperung von Elvis Presley in "Elvis" eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller und gewann unter anderem einen Golden Globe sowie einen BAFTA.