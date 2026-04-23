Jetzt ist es offiziell: Michael B. Jordan und Austin Butler bilden das neue Miami Vice-Duo

Universal Pictures hat die Hauptrollen für sein "Miami Vice"-Revival offiziell besetzt: Michael B. Jordan und Austin Butler schlüpfen in die Rollen der Undercover-Cops Tubbs und Crockett. Regie führt "Top Gun: Maverick"-Macher Joseph Kosinski.
Das neue Ermittlerduo Tubbs und Crockett für die Neuauflage von "Miami Vice" ist gefunden. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, hat Universal Pictures nun Michael B. Jordan (39) und Austin Butler (34) als Hauptdarsteller für sein neues Kinoprojekt offiziell bestätigt. Wie ebenfalls enthüllt wurde, wird der Film den Titel "Miami Vice '85" tragen und am 6. August 2027 in den US-Kinos starten. Regie führt Joseph Kosinski (51), der zuletzt mit "Top Gun: Maverick" einen Milliardenerfolg landete.