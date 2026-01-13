Erst der romantische Sonnenuntergang auf den Malediven, jetzt der Gang zum Standesamt: Dieter Bohlen und seine Carina haben ihre Liebe nach 20 Jahren auch vor deutschen Behörden besiegelt. Stolz präsentiert das Paar die Eheurkunde - und trägt nun auch denselben Nachnamen.
Zwei Wochen nach ihrer romantischen Trauung unter Palmen haben Dieter Bohlen (71) und seine langjährige Partnerin Carina Walz (42) den letzten Schritt zum offiziellen Eheglück getan. Am Montagabend gaben sich die beiden im Rathaus Nenndorf das standesamtliche Jawort - und machten damit ihre auf den Malediven geschlossene Verbindung auch nach deutschem Recht gültig.