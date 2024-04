Baustellenzeit in Unteraichen

1 Hier gibt es jetzt erst mal kein Durchkommen mehr in der Unteraichener Stuttgarter Straße. Foto: Andreas Rosar

Mit der Komplettsperrung der Stuttgarter Straße wegen Leitungsarbeiten bleibt jetzt nur noch eine umfassende Umleitung in dem Leinfelden-Echterdinger Ortsteil. So werden aus fünf Minuten Fahrzeit zwanzig.











Weiter geht es mit dem Baustellen-Lindwurm quer durch Unteraichen. In den vergangenen Monaten war die zentrale Ortsdurchquerung Stuttgarter Straße zumindest abschnittsweise möglich. Und weil es da wegen einiger Engstellen schnell zu Stauungen kam, suchten viele in den Anwohnerstraßen in der Umgebung ihr Durchfahrglück – sehr zum Leidwesen der Menschen, die dort wohnen.