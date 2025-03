Jetzt bei RTLzwei: Die #CoupleChallenge ist zurück: Diese Stars sind dabei

Die vierte Staffel der Realitysendung "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft erstmals im Free-TV, zuvor war das Format nur bei RTL+ verfügbar. Ab dem 12. März versuchen prominente Duos bei RTLzwei, sich in verschiedenen Prüfungen zu behaupten und am Ende das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind als Liebes-, Freundschafts- oder Familienpaare mit dabei.

Dilara & Roaya

Sie sind das Team "Beste Freundinnen": Dilara Kruse (33), Ehefrau von Fußballer Max Kruse (36), tritt mit Mental- und Job-Coach Roaya Soraya (geb. 1990) an, die bereits als Verführerin bei "Temptation Island VIP" zu sehen war. Kennengelernt haben sie sich vor drei Jahren über gemeinsame Freunde. Während die impulsive Dilara gerne den Chef spielt, will Roaya mit Sportlichkeit und Ehrgeiz bei der Sendung überzeugen. "Ich bin nicht da, um neue Freunde kennenzulernen, ich bin hier, um mit meiner Freundin zu gewinnen", macht Kruse im RTLzwei-Interview der Konkurrenz eine Ansage.

Lesen Sie auch

Iris & Stefan

Das "Team Love" bilden Iris Klein (57) und ihr neuer Partner: Für Stefan Braun (47), der vor der Beziehung mit Klein nicht in der Öffentlichkeit stand, ist es der erste Auftritt im Reality-TV. Seit Februar 2024 ist der Vertriebler mit der Mutter von Daniela Katzenberger (38) liiert. Kennengelernt haben sie sich über Facebook. "Ich freue mich unheimlich, dass die Leute jetzt auch mal Stefan kennenlernen", sagt Iris Klein im RTLzwei-Interview. "Denn er ist toll. Mit ihm hole ich auf jeden Fall den Sieg, wir sind eine Einheit."

Julian & Marcell

Auch diese beiden feiern ihr gemeinsames Debüt in einer größeren TV-Show: Entertainer Julian F.M. Stoeckel (37) und sein Liebster, Puppendesigner Marcell Damaschke. Sie sind seit sieben Jahren ein Paar und haben einen Einblick in ihr Privatleben bereits bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" gewährt. Die beiden stehen bei "#CoupleChallenge" vor einer besonderen Herausforderung: Normalerweise geben sie sich viel Freiraum, in der Show müssen sie Tag und Nacht zusammen sein. Doch für den Sieg geben sie alles. "Wir können uns mit allen messen, wir haben vor keinem Angst", stellt Damaschke klar.

Paulina & Tommy

Realitystar Tommy Pedroni (29), der 2022 bereits mit seiner damaligen Freundin Sandra Sicora (32) an dem Format teilnahm und mit ihr Zweiter wurde, wird sich diesmal mit seiner aktuellen Freundin Paulina Ljubas (28) den Challenges stellen. Sie sind seit einem Jahr liiert und wohnen zusammen. Pedroni und Ljubas waren bereits in zahlreichen Reality-Sendungen zu sehen. Gemeinsam traten sie bei "Germany Shore" oder "The 50" auf. Eine Begegnung bei "#CoupleChallenge" könnte besonders interessant werden...

Sandra & Tobi

Denn Sandra Sicora wird mit einem weiteren Realitystar, "Love Island"-Kandidat Tobias Wegener (31), ebenfalls an der Staffel teilnehmen. "Im Gegensatz zu den anderen Couples kannten wir uns vorher kaum", verrieten sie bei Instagram. Weiter hieß es in dem Posting: "Wir wurden einfach als Team zusammengewürfelt. Harte Challenges, unerwartete Probleme, jede Menge Drama - aber auch Spaß und sogar Liebe." Die Erfahrung sei alles andere als einfach gewesen und habe die beiden immer wieder auf die Probe gestellt. Ob das sportliche Team überzeugen konnte?

Menderes & Rainer

Ein freundschaftliches Duo bilden "DSDS"-Legende Menderes Bagci (40) und Boxmanager Rainer Gottwald (59), die durch "Promi Big Brother" 2022 Kumpels wurden. Gottwald gewann die Staffel der Realityshow, Bagci wurde Vierter. Der 59-jährige Gottwald beschreibt sich als fürsorglicher Familienmensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Menderes Bagci hat Durchhaltevermögen, ist zielstrebig und optimistisch. Die beiden glauben, dass sie sich ideal ergänzen und als Team gute Chancen auf den Sieg haben.

Gigi & Luciano

Sie stellen das "Team Familie": Ex-Dschungelcamp-Kandidat Gigi Birofio (25) bringt seinen Onkel und engen Vertrauten Luciano Corsano mit ins Trash-TV. Sie beschreiben sich selbst als impulsives Team und könnten damit bei der Konkurrenz anecken. Gigi will vor allem die Frauen mit "bisschen kuscheln und bisschen Liebe" auf seine Seite ziehen. "Kurz und knapp: Wir gewinnen." Dass die Macho-Attitüde des Reality-Stars wohl in der Familie liegt, wird auch deutlich. Luciano nennt als Hobbys Party und Frauen.