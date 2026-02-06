Kid Rocks "Rock the Country"-Festival kämpft mit einer echten Absagewelle. Nun zog auch die Rockband Shinedown ihre Teilnahme zurück - man wolle Menschen vereinen, nicht spalten. Zuvor hatten bereits Ludacris und zwei Country-Künstlerinnen dem MAGA-nahen Event den Rücken gekehrt.
Kid Rocks (55) umstrittenes "Rock the Country"-Festival entwickelt sich für ihn immer mehr zum Problemfall. Zahlreiche Künstler ziehen derzeit ihre Zusage wieder zurück - nun hat auch die Rockband Shinedown abgesagt. Die Gruppe ist damit bereits der vierte Act, der dem als MAGA-nah geltenden Event den Rücken kehrt.