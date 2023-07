22 Der reinste Hindernislauf: In der Böblinger Unterstadt – hier in der Wolfgang-Brumme-Allee vor dem Poco-Möbeleinkaufsmarkt – liegen E-Tretroller herum. Foto: Dannecker

Wenige Wochen, nachdem Sindelfingen im August 2021 E-Scooter im Stadtgebiet zugelassen hat, gab es einen ersten Aufschrei. Mitunter werde nach „Wildwest-Manier“ gefahren, vor allem aber ohne Rücksicht auf Verluste geparkt, lauteten die Klagen. Mittlerweile sind die auch in Böblingen angelangt. Seit auch hier drei Verleiher die Elektro-Tretroller vermieten, fahren sie herum. Heißt auch: „Fahred rom“, wie man im Schwäbischen so sagt, wenn man meint, dass was in der Gegend herumliegt.