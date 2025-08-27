Jetzt anmelden: Stein trifft Wein – Genussführung bei Hessigheim

Der Schwäbische Albverein und unsere Zeitung laden zu einer Veranstaltungsreihe im Kreis Ludwigsburg ein. Am 6. September geht es nach Hessigheim – es gibt noch freie Plätze.

Wandern mit dem Schwäbischen Albverein und Ihrer Zeitung: Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltungsreihe in den Sommerferien findet am Samstag, 6. September, eine geführte Genussführung bei Hessigheim mit Blick auf die imposanten Felsengärten und mit Weinprobe und Vesper statt. Anmeldungen für die Tour sind bis 2. September möglich.

Einen begeisterten Winzer und einen umtriebigen Landschaftsführer mit den Freunden der Natur- und Kulturlandschaft zusammenzubringen, das war die Idee dieser Tour von Natur- und Landschaftsführer Matthias Hyrenbach. Startpunkt der Sechs-Kilometer-Wanderung ist der Schreyerhof – mit Blick auf den Käsberg, die Neckarschlaufe und den Hardtwald.

Die Geologie und der Neckar haben über Millionen von Jahren diese Landschaft geformt. Der Mensch legte dann in Keuper- und Muschelkalkterrassen an, um in den Steillagen Wein anzubauen. Wegen der einzigartigen Lage sind viele Spitzenweine entstanden.

Weiter geht es ins Naturschutzgebiet „Unteres Tal“, das mit geheimnisvoller Natur, üppigen Laubmischwäldern, einer vielseitigen Tier- und Pflanzenwelt und abenteuerlichen Pfaden verzaubert – und einen Einblick in die Erdgeschichte gewährt. Wissenswertes und Verblüffendes über Flora und Fauna, die Geschichte des Neckars und mehr erwartet die Teilnehmer.

Das Weingut Siggi in Hessigheim bewirtschaftet in Steil- und Flachlagen fünf Hektar Rebfläche. Winzer Siggi erklärt, welche Bedeutung die Geologie des Bodens für Qualität und Geschmack hat, was unter ökologisch-nachhaltigem Weinbau zu verstehen ist – und wie der Wein vom Rückschnitt der Rebe über die Lese letztendlich im Glas landet. Wie die Weine schmecken, dürfen die Teilnehmer natürlich auch genießen.

Alle Infos zur Tour im Überblick:

Datum: Samstag, 6. September, 12.30 bis 17 Uhr, Gehzeit 2,5 Stunden

Strecke: 6 Kilometer

Zielgruppe: Erwachsene

Teilnahmegebühr: 39 Euro (inkl. Vesper & Weinprobe)

Lust auf eine Tour? Jetzt anmelden auf www.zeitung-erleben.de/aktiv.