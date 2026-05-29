Jetzt am Wochenende: Spritziges Mitmach-Erlebnis – Action und Abkühlung im Blühenden Barock

1 Im Blüba wird es eine Erfrischung geben. Foto: Imago/Michael Gstettenbauer

Unter dem Motto „Wasserspiele – Action für Groß und Klein!“ können Kinder und Erwachsene am 30. und 31. Mai in Ludwigsburg aktiv werden – und sich erfrischen.











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Im Rahmen des „Blütenzaubers“ gibt es im Blühenden Barock in Ludwigsburg an vier Veranstaltungstagen ein spritziges Mitmach-Erlebnis für die ganze Familie. Unter dem Motto „Wasserspiele – Action für Groß und Klein!“ können Kinder und Erwachsene an diesem Wochenende, 30. und 31. Mai, sowie am Wochenende 13. und 14. Juni je von 11 bis 16 Uhr auf der Wiese unter der Emichsburg selbst aktiv werden.