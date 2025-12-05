Jette Nietzard: Hat die Ex-Bundessprecherin der Grünen Jugend einen neuen Job?

Laut Berichten hat Jette Nietzard, das „Enfant terrible“ der Grünen, wie sie manche sehen, wieder Arbeit gefunden – bei den Grünen. Eine Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht.
Die ehemalige Bundessprecherin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, soll Medienberichten zufolge wieder einer Arbeit nachgehen. Wie der „Tagesspiegel“ zuerst berichtet hatte, soll Nietzard einen Job im Büro der Grünen-Bundestagsabgeordneten Lena Gumnior, die über die niedersächsische Landesliste ins Parlament einzog, gefunden haben und bereits seit dem 1. Dezember dort beschäftigt sein. In welcher Position, ist unklar. Und während die Personalie in sozialen Netzwerken bereits diskutiert wird, steht noch jede offizielle Bestätigung aus.