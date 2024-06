Ein Unbekannter ist in das Casino in Möhringen eingebrochen. Er hebelt mehrere Spieltische auf, anschließend verlässt er das Gebäude mit samt der Beute durch einen Seitenausgang – offenbar kannte er sich gut aus.

Ein Unbekannter ist am Mittwochfrüh in die Spielbank Stuttgart in Möhringen eingebrochen und hat Jetons gestohlen. „Wir kennen die exakte Menge“, sagt Tobias Wald, der Geschäftsführer der baden-württembergischen Spielbanken. „Sie wird aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht bekannt gegeben.“

Kameras filmen den Täter

Wie auf den Aufnahmen der Videoüberwachung zu sehen ist, schlug der Täter gegen 3.50 Uhr mit einem Vorschlaghammer das Glas der Eingangstür ein und gelangte so in das alarmgesicherte Gebäude. Im Spielsaal hebelte er vier Spieltische auf, bevor er mit seiner Beute über einen Seitenausgang flüchtete. Die Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, verlief erfolglos. „Der Täter kannte sich gut aus. Er ist vorne rein, hinten raus und war nur wenige Minuten im Gebäude“, sagt der Casino-Chef, der sich von der Auswertung der Aufnahmen neue Erkenntnisse erhofft. „Auch wenn der Mann maskiert war, darf man sie nicht unterschätzen.“ Der Täter trug eine Sturmhaube, orangefarbene Handschuhe, eine schwarze Jacke mit Kapuze, die innen rot ist und rote Applikationen am Ärmel hat, sowie eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Außerdem hatte er einen weißen Stoffbeutel dabei.

Seit der Eröffnung im Jahr 1996 sei es der erste Einbruch in der Spielbank in Möhringen gewesen, sagt Tobias Wald, der von den Sicherheitsmaßnahmen überzeugt ist. Fast wie in den eigenen vier Wänden würde die Tat aber einen Eingriff in die Intimsphäre darstellen. „Es ist ein komisches Gefühl. Ich bin froh, dass kein Mitarbeiter verletzt worden ist“, so der Geschäftsführer. Zum Tatzeitpunkt habe das Casino geschlossen gehabt, die Räume waren leer. Und wie geht’s jetzt in der Spielbank weiter? Der Schaden sei repariert, der Betrieb laufe wieder regulär, so Wald, der sich nicht in die Karten schauen lässt, wie man die Jetons zurückbekommt oder verhindert, dass sie gegen Bares eingetauscht werden. „Es gibt aber ein klares Konzept.“ Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0711 / 89 90 - 57 78 entgegen.