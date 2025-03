Jessie Cave (37) wurde weltweit bekannt als Lavender Brown in mehreren "Harry Potter"-Filmen. Die Britin, die in den vergangenen Jahren weiterhin als Schauspielerin gearbeitet hat, hofft jetzt auf einen Zuverdienst. Sie möchte einen OnlyFans-Account betreiben, auf dem sich alles um ihre Haare dreht.

Jessie Cave mit "Haarzeug" bei OnlyFans

"Ich starte einen OnlyFans-Account", kündigt Cave auf Instagram an. "Haarzeug" soll es darauf zu sehen geben. Als Beispiel zeigt sie in einem Clip, wie sie sich die Haare kämmt. "Nun, es ist ein Fetisch, denke ich, hoffe ich", sagt sie weiter. Die Schauspielerin spricht von "sehr sinnlichem Zeug mit meinem Haar". Sie hoffe, "das große Geld" damit zu machen. Gleichzeitig macht sie klar, dass es bei diesem "Haarzeug" bleiben soll. Sie wolle beispielsweise weder ihre Füße noch ihren Hintern zeigen.

Lesen Sie auch

Im "Before we break up again"-Podcast spricht sie ebenfalls über ihre OnlyFans-Überlegungen. "Ich eröffne einen OnlyFans-Account, es ist kein sexueller", sagt sie dort. Was sie damit wohl meint, ist, dass sie sich nicht entblößt präsentieren möchte. Sie wisse, dass sie einen Fetisch bediene, sie wolle aber nicht ihre Brüste zeigen. Cave wiederholt, dass es rein "auf Haaren basierenden Content" geben soll.

"Das ist schräg und das bin ich und es ist ein bisschen kinky"

Auf Instagram veröffentliche sie häufig Videos, in denen es um ihre Haare gehe, erzählt Cave. Sie habe oft Kommentare dazu erhalten, die aber "nie lasziv" oder "schmutzig" gewesen seien. Die Schauspielerin sehe es auch als ermächtigend: "Ich war die meiste Zeit meiner Karriere eine sehr geradlinige, prüde Schauspielerin, und das hier ist eine Art und Weise, auf die ich sage: 'Ich mache etwas, das nicht normal ist. Das ist schräg und das bin ich und es ist ein bisschen kinky. Und warum nicht?"

Laut Branchenmagazin "Variety" habe Cave an anderer Stelle zudem mitgeteilt, dass sie das Ganze erst einmal für ein Jahr ausprobieren wolle. Neben der ermächtigenden Komponente möchte sie offenbar mit dem eingenommenen Geld auch Schulden bezahlen und ihr Haus auf Vordermann bringen.