Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl verliert mit Diallo ihre große Hoffnung für die WM in Aachen. Mit emotionalen Worten verabschiedet sie das Pferd.
Berlin - Die viermalige Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl trauert um ihr Pferd Diallo. Die Zukunftshoffnung der Reiterin ist nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung am Montag in die Klinik für Pferde in München gebracht worden und dort am Dienstag gestorben. Der elfjährige Wallach galt mit von Bredow-Werndl als Kandidat für die WM in Aachen im August.