"Kurz vor dem Platzen", kommentiert ein Instagram-Nutzer den jüngsten Babybauch-Schnappschuss von Sängerin Jessica Simpson. Ganz Unrecht scheint er damit nicht zu haben. Die Kugel der baldigen Dreifachmutter scheint kaum noch größer werden zu können.

Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (38, "These Boots Are Made For Walkin'") erwartet ihr drittes Kind. Wann genau sie ihre Tochter endlich in den Armen halten kann, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Beim Anblick ihres XXL-Babybauchs scheint für viele Fans jedoch klar zu sein: Lange kann es nicht mehr dauern. Der Bauch der baldigen Dreifachmutter ist riesig.

Bei Instagram postete die 38-Jährige am Dienstag ein Bild, das durchaus einen zweiten Blick erfordert. Ist dieser Schwangerschaftsbauch wirklich echt? Simpsons nackte Kugel ist so groß, dass man auf dem Schnappschuss nicht einmal ihren Bauchnabel sehen kann. "Wow, da ist wirklich nur ein Baby drin?", fragt demnach auch ein offensichtlich erstaunter Nutzer unter dem Bikini-Post der Sängerin.

Simpson, die mit Ehemann Eric Johnson (39) bereits Tochter Maxwell Drew (6) und Sohn Ace Knute (5) großzieht, macht aus ihren Schwangerschaftsleiden kein Geheimnis. Ihre Gewichtszunahme sowie die Wassereinlagerungen, mit denen sie zu kämpfen hat, dokumentiert sie bereits seit Bekanntgabe der Schwangerschaft im September vergangenen Jahres regelmäßig in den sozialen Netzwerken.