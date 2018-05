Jessica Kastrop Sky-Moderatorin verlobt sich nach nur vier Wochen

Von jor 08. Mai 2018 - 11:09 Uhr

Bei Jessica Kastrop läuten noch in diesem Jahr die Hochzeitslgocken. Foto: Pressefoto Baumann

Sky-Moderatorin Jessica Kastrop hat die Netzgmeinde überrascht. Vier Wochen nach ihrem ersten Date mit ihrem künftigen Ehemann hat sich die 43-Jährige bereits verlobt.

München - Das ging aber flott! Sky-Moderatorin Jessica Kastrop hat nach nur vier Wochen Beziehung „Ja“ gesagt. „Roman hat mir vier Wochen nach unserem ersten Date einen Heiratsantrag gemacht und ist ganz romantisch auf die Knie gegangen“, bestätigte sie in einem Interview mit dem Magazin BUNTE.

Nach der Blitz-Verlobung soll nun alles ganz schnell gehen – noch in diesem Jahr wollen der 41-jährige Roman Libbertz, der als Künstler sein Geld verdient, und die Sportjournalistin heiraten. „Von außen mag es wie ein Traum aussehen, für mich ist es ein wunderbares Geschenk“, so Kastrop weiter.

Gefährlicher Job an der Seitenlinie

Vielen VfB-Fans ist Jessica Kastrop ein Begriff. Als die 43-Jährige 2010 kurz vor einem Bundesliga-Spiel in Mainz den ehemaligen VfB-Sportdirektor Fredi Bobic am Spielfeldrand interviewte, wurde sie von einem Ball heftig am Kopf getroffen. Übeltäter war der damalige Stuttgarter Abwehrchef Khalid Boularouz, der sich anschließend sofort bei der Moderation für seinen Fehlschuss beim Aufwärmen entschuldigte.

Ihren nächsten Auftritt hatte die Moderatorin eine Woche später ausgerechnet in der Stuttgarter Mercedes Benz Arena. Dort trug Kastrop im Interview mit dem damaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp zur Sicherheit einen Schutzhelm, um sich vor weiteren Kopftreffern zu schützen.

Vier Jahre später wurde die Sportmoderation erneut Opfers eines Ball-Angriffes. In Leverkusen traf Bayer-Profi Philipp Wollscheid sie während dem Aufwärmen am Kopf. Die 43-Jährige nahm es mit Humor: „Upps, did it again“ (Es ist schon wieder passiert), schrieb sie anschließend auf ihrer Facebook-Seite. Hoffen wir, dass bei ihrer kommenden Hochzeit mit Roman Lippertz keine Fußbälle im Spiel sind.