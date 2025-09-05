Jessica Chastain: Schauspielerin mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Jessica Chastain ist auf dem berühmten Hollywood Boulevard mit einem Stern verewigt worden. Zur Zeremonie erschien die sonst sehr zurückhaltende Schauspielerin gemeinsam mit ihren beiden Kindern.
Oscarpreisträgerin Jessica Chastain (48) hat jetzt ihren eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame. Zur Zeremonie in Los Angeles erschien Chastain gemeinsam mit ihren Kindern Giulietta und Augustus. Auch Al Pacino (85) und Viola Davis (60) waren am Donnerstag auf dem Hollywood Boulevard dabei.