Jessica Alba in Miami: Mit Scheidungstattoo und blauem Zweiteiler bei Premiere

Jessica Alba (43) hat bei einer Filmpremiere im AMC Sunset Place in Miami, Florida, ein besonderes Accessoire präsentiert: das neue Tattoo, das sie sich stechen ließ, nachdem sie die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Cash Warren (46) eingereicht hatte.

Marineblaues Westentop lässt die Ärme frei

Am 26. Februar beauftragte die Gründerin der Honest Company den Tätowierer Daniel "Winterstone" Winter, ihr den Satz "Leben ist Transformation ist Leben" auf den Unterarm zu tätowieren. In einem marineblauen Westentop gab sie nun den Blick auf das Tattoo frei. Dazu trug sie eine dazu passende Hose mit weitem Bein, weiße Pumps, eine weiße Sonnenbrille und eine weiße Beuteltasche, ausgewählt von der Stylistin Dani Michelle. Alba hatte für die Premiere des Disney+-Films "Alexander and the Terrible No Good, Very Bad Road Trip" am 16. März ihre langen braunen Haare offen gestylt.

Lesen Sie auch

Die 43-Jährige hat drei gemeinsame Kinder mit Cash Warren, von dem sie am 7. Februar die Scheidung nach rund 16 Ehejahren einreichte: die 16-jährige Tochter Honor, die 13-jährige Tochter Haven und den 7-jährigen Sohn Hayes. "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation - sowohl als Einzelperson als auch in Partnerschaft mit Cash", hatte die Schauspielerin am 16. Januar ihre Trennung verkündet. "Ich bin stolz darauf, wie wir in den letzten 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind. Nun ist es an der Zeit, ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufzuschlagen." Die Kinder hätten weiterhin höchste Priorität.

Ausgelassene Partynacht vor der Filmpremiere

Aber auch beruflich lässt Alba von sich hören: Als Nächstes wird sie als Chiara Rossini in Bobby Morescos Sportwagen-Biopic "Maserati: The Brothers" zu sehen sein. In Miami unterstützte sie nun aber erstmal ihre Freundin Eva Longoria (50), die den Film "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip" vorstellte. Die Schauspielerin und Produzentin feierte am Wochenende zudem ihren runden Geburtstag. Auf der Jacht-Party in der Nacht zu Sonntag war natürlich auch Jessica Alba dabei. Dazu hatte sie eine Jeans und ein weißes Top gewählt. "Ich bin dankbar, in Miami zu sein und die legendäre Eval Longoria zu feiern!", betonte Jessica Alba in einem Instagram-Posting.

"Du bist eine Macht - unendlich inspirierend, vielseitig, urkomisch, großzügig, echt, voller Leben", schwärmte sie weiter von ihrer berühmten Freundin. "Prost auf eine weitere Runde um die Sonne!"