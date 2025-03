Mit seiner Band The Youngbloods sang er mit "Get Together" eine der Hymnen der Hippie-Bewegung. Nun ist Jesse Colin Young im Alter von 83 Jahren verstorben.

Jesse Colin Young ist tot. Der Sänger der Folkrock-Band The Youngbloods starb bereits am Sonntag in seinem Haus in Aiken, South Carolina. Dies bestätigte sein Sprecher gegenüber der "New York Times". Er wurde 83 Jahre alt. Die Ursache für den Tod des Musikers ist nicht bekannt.

Jesse Colin Young kam am 22. November 1941 in New York City unter dem bürgerlichen Namen Perry Miller zur Welt. Er wuchs in einem musikalischen Haushalt auf und bekam schon früh Klavierunterricht.

Lesen Sie auch

Unter seinem Künstlernamen Jesse Colin Young veröffentlichte Perry Miller zunächst zwei Soloalben. 1965 lernte er dann den Gitarristen Jerry Corbitt kennen. Zusammen formierten sie die Band The Youngbloods. Kurz danach traten Lowell "Banana" Levinger und Joe Bauer bei. Sie wurden zur Hausband des Nachtclubs Cafe Au Go Go im New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village.

"Get Together": Über Umweg zur Hippie-Hymne

1967 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum "The Youngbloods". Auf der LP war der ursprünglich von Chet Powers (1937-1994) geschriebene Song "Get Together" enthalten. Die Coverversion war nur ein moderater Erfolg. Erst 1969, nachdem die National Conference of Christians and Jews das Lied für einen Spot im Radio genutzt hatte, wurde "Get Together" zu einem Hit. Der Song erreichte Platz fünf der Billboard Charts und gilt bis heute als eine der Hymnen der Hippie-Bewegung schlechthin.

1972 lösten sich The Youngbloods auf. Jesse Colin Young konzentrierte sich wieder auf seine Solokarriere. Sein Album "Song for Juli" von 1973 war erfolgreicher als die LPs mit den Youngbloods. 1984 kam die Band für eine Reunion-Tour zeitweilig wieder zusammen.

2012 wurde bei Jesse Colin Young eine chronische Lyme-Borreliose diagnostiziert. Er beendete seine musikalische Karriere, nahm sie 2016 aber wieder auf.

Jesse Colin Young hinterlässt seine Frau und Managerin Connie Young. Mit ihr hat er die Kinder Tristan und Jazzie. Zwei weitere Kinder hat er aus seiner ersten Ehe.