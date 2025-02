1 "Germany's next Topmodel"-Vorjahressieger Jermaine und Lea beim Vorschau-Event in Berlin. Foto: ddp/Steffens

Die beiden "Germany's next Topmodel"-Vorjahressieger Jermaine und Lea posierten gekonnt und stylisch beim Vorschau-Event für die Jubiläumsstaffel am Mittwoch in Berlin.











Beim Finale der 19. Ausgabe der Castingshow "Germany's next Topmodel by Heidi Klum" im Juni 2024 wurden Jermaine Kokoú Kothé (geb. 2005) und Lea Oude Engberink (geb. 1999) zu den Siegern gekürt. Aller Ehre wert war auch ihr Auftritt bei der Preview zur Jubiläumsstaffel am Mittwochabend im Zoo Palast in Berlin.