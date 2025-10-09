Früher war die Band der Support von Cro, jetzt versetzen die vier Musiker aus Hannover die Porsche-Arena in Stimmung.
Wenn die ersten Takte einsetzen, zeigt sich sofort, wie sorgfältig Jeremias ihre Inszenierung durchdacht haben. Jeremias, vier Musiker aus Hannover, die ihren Sound zwischen Discofunk, Pop und Melancholie verorten, bringen ihre „Du musst keinem gefallen“-Tour in die Porsche-Arena. Das Bühnenbild ist klar komponiert, die Bewegungen präzise, das Licht perfekt getaktet. Schnell wird spürbar, dass dieser Abend mehr verhandeln will als Musik allein.