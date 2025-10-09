Früher war die Band der Support von Cro, jetzt versetzen die vier Musiker aus Hannover die Porsche-Arena in Stimmung.

Wenn die ersten Takte einsetzen, zeigt sich sofort, wie sorgfältig Jeremias ihre Inszenierung durchdacht haben. Jeremias, vier Musiker aus Hannover, die ihren Sound zwischen Discofunk, Pop und Melancholie verorten, bringen ihre „Du musst keinem gefallen“-Tour in die Porsche-Arena. Das Bühnenbild ist klar komponiert, die Bewegungen präzise, das Licht perfekt getaktet. Schnell wird spürbar, dass dieser Abend mehr verhandeln will als Musik allein.

Während die Support-Acts Jonas Straub und Akryl spielen, füllt sich die Halle langsam, doch einige Ränge bleiben leer. Vielleicht ist es das Nachhallen eines Skandals, das noch in der Luft liegt.

Aufarbeitung und Awareness

Im vergangenen Jahr geriet die Band in die Kritik, nachdem Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen einen ehemaligen, der Band nahestehenden Fotografen öffentlich wurden. Jeremias reagierten zunächst mit zwei Statements, später mit einem ausführlichen Awareness-Kodex und neuen Strukturen – ein Schritt, den viele als notwendig begrüßten, andere jedoch als Versuch der Imagekorrektur deuteten.

An der Abendkasse liegt ein Zettel des „Vereins für eine faire und feministische Musikbranche“ aus. Auf Wunsch der Band, heißt es, solle man zwischen fünf und zehn Euro spenden. Eine Geste, die gut gemeint ist, aber nicht ohne Gschmäckle daherkommt. Später verweist Sänger Jeremias Heimbach auf das Awareness-Team, das an diesem Abend im Einsatz ist.

Schlichte Anfangsszenerie

Der Konzertabend beginnt mit einer schlichten Szenerie. Auf der Bühne steht ein kleines Büro-Setting, darüber eine Empore. Jeremias Heimbach sitzt am Schreibtisch und schreibt, ein Projektor überträgt das Bild auf die Leinwand. Eine Stimme hallt durch die Arena: „In Stuttgart we trust.“ Dann läuft ein Countdown von zehn herunter – und mit „Sag mir was ich nicht weiß“ eröffnen Jeremias einen gelungenen Abend.

Energie zwischen Blau und Pink

Nach wenigen Minuten ist die Bühne kaum wiederzuerkennen. Bei „hdl“ steht Heimbach auf dem Klavier, während das Publikum springt. „Stuttgart, tut mir einen Gefallen – ich will diesen ganzen Laden springen sehen“, ruft er, und Konfetti fällt von der Decke. Die Band spielt vor wechselnden Lichtwänden in Blau und Pink.

Sonnenuntergang in der Porsche-Arena

Mit „Golden Hour“ wird es ruhiger. Die Halle färbt sich orange, Heimbach singt auf der Empore, das Licht erinnert an einen warmen Sonnenuntergang – passend zum Titel der ersten Platte, die 2021 erschien. Kurz darauf verlässt die Band die Bühne, nur er bleibt am Schreibtisch zurück, malt einen Vogel auf Papier. Auf der Bühne leuchtet nur das kleine Büro-Zimmer. „Vogel“ singt er allein von einer Gitarre begleitet, das anschließende Trompetensolo wird ergriffen bejubelt. Nachdem die Band wieder auf der Bühne ist, wendet sich Heimbach mit einem Dankeschön an die Fans: „Es ist ein sehr besonderer Abend, vor drei Jahren haben wir hier als Support von Cro gespielt“.

Peak des Programms mit „Egoist“ und „Grüne Augen lügen nicht“

„Der nächste Song handelt von einem Charakterzug“, sagt Heimbach, bevor „Egoist“ beginnt. Den Refrain „Geht es um die Freiheit, dann bin ich ein Egoist“ lässt er das Publikum alleine schreien. Danach „Grüne Augen lügen nicht“ – einer der lautesten Songs des Abends

Zugabe geht ins Herz

Als Zugabe werden „Meer“, „Trust“ und „Fallen“ gespielt. Nach „Trust“ verlässt die Band nach und nach die Bühne, während das Publikum weiter singt. Jeremias kommen noch einmal zurück. „Fallen“ bildet den Schlusspunkt. Die Lyrics erscheinen Zeile für Zeile auf der Leinwand, bis Heimbach ruft: „Danke, Stuggi!“ Eine Verbeugung, auf der Leinwand steht, in krakeligen Buchstaben: „In Liebe, Jeremias.“

Setlist:

Song 1. Sag mir was ich nicht weiß

Song 2. Ein Mensch

Song 3. Ich mags

Song 4. hdl

Song 5. Pillen

Song 6. Golden Hour

Song 7. unreleased

Song 8. reich

Song 9. Luna

Song 10. Vogel

Song 11. Egoist

Song 12. Leicht

Song 13. Grüne Augen lügen nicht

Song 14. Fin.

Song 15. schon okay

Song 16. Paris

Song 17. Julia

Song 18. unreleased

Song 19. Sommer

Song 20. verrückt

Song 21. wir haben den Winter überlebt

Zugabe:

Song 22. Meer

Song 23. trust

Song 24. Fallen