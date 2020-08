Unfall in Stuttgart Bad Cannstatt Stadtbahn und Audi krachen ineinander – 20.000 Euro Schaden

Als der Audifahrer an der Kreuzung Daimler-/Waiblingerstraße links abbiegen will, übersieht er die herannahende Stadtbahn U13 in Richtung Fellbach. Die Folge des Unfalls sind ein hoher Sachschaden.