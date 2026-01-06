Jens Spahn ungewohnt privat: Das bereut der CDU/CSU-Fraktionschef

In einem Interview zeigt sich CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn von seiner privaten Seite. Der 45-Jährige verrät, was er in seinem Leben bereut, welchen Wunsch er sich zuletzt erfüllt hat, wie er am liebsten entspannt und wie seine Kindheit war.
Vier Stunden kann ein Spaziergang mit Jens Spahn schon mal dauern. Gemeinsam mit seinem Ehemann Daniel Funke streift der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende dann durch Berlin - so findet der 45-Jährige Entspannung vom politischen Alltag, wie er "Bunte" verraten hat. Abends schaut er gern alte Serien wie "Matlock" oder "Derrick". "Diese alten Serien entschleunigen mich", sagt er auch in dem Interview. "Außerdem komme ich jetzt in ein Alter, in dem ich einfach mal gern zu Hause bin."