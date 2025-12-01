Jens Spahn bei Caren Miosga: Unionsfraktionschef warnt vor Scheitern der Rentenabstimmung

Unionsfraktionschef Jens Spahn warnt vor Scheitern der Rentenabstimmung: Das wäre der Anfang vom Ende.
Der Unionsfraktionschef Jens Spahn hat am Sonntag in der Talkrunde von Caren Miosga geschildert, mit welchen Argumenten er Renten-Rebellen aus der Jungen Gruppe der Union zur Stimmung zum Rentenpaket der Bundesregierung zu gewinnen versucht. Spahn sagte, man könne „stolz“ sein auf die Junge Gruppe mit ihrem Einsatz für Generationengerechtigkeit, aber die Bundesregierung müsse auch Realpolitik betreiben und eine „Gesamtschau“ auf die Lage haben. Richtig sei aber, dass in den vergangenen zehn Jahren zu wenig getan worden sei, „um uns auf die 2030er Jahre vorzubereiten“, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. „Wir müssen ringen“, sagte Spahn über seine Überzeugungsarbeit. Er bestätigte, dass die Gespräche mit Abgeordneten zum Teil bei ihm daheim „freundlich und gemütlich bei Pizza und Wein“ geführt werden, er habe noch nicht mit allen 18 Gruppenmitgliedern gesprochen. Es sei im übrigen so, dass Widerstand gegen das Rentenpaket nicht alleine aus dem Kreis der Jungen Gruppe komme.