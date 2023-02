1 Jens Grahl (links) bleibt bei Eintracht Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Eintracht Frankfurt bindet Ersatzkeeper Jens Grahl langfristig an sich. Der 34-Jährige verlängerte seinen ursprünglich bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um zwei Jahre.















Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Ersatzkeeper Jens Grahl langfristig an sich gebunden. Der 34-Jährige verlängerte seinen ursprünglich bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um zwei Jahre, teilte der Europa-League-Sieger am Donnerstag mit. Anschließend soll Grahl den Hessen in anderer Funktion erhalten bleiben.

„Neben seinen sportlichen Qualitäten ist ‚Jenson’ extrem wichtig für die Torwartgruppe und auch das gesamte Team“, sagte Torwarttrainer Jan Zimmermann: „Durch seine positive Art und seine professionelle Arbeitseinstellung gilt er für viele als Vorbild. Gerade die jungen Spieler können sich an ihm orientieren.“

Als Ersatz für Stammtorwart Kevin Trapp war Grahl im Juli 2021 vom VfB Stuttgart an den Main gewechselt. Für die Eintracht absolvierte er bislang eine Bundesligapartie - am 30. Spieltag der vergangenen Saison bei Union Berlin. Zudem lief er für die TSG Hoffenheim zwölfmal im Oberhaus auf.