1 Jenny Marsala bedankt sich mit einem Konzert am 26. November im Jazzclub Bix zum Abschluss ihres Studiums an der Musikhochschule Stuttgart bei Dozenten und Kommilitonen Foto: Oskar/Oskar Eyb

Mit dem Song „Dilemma“ startet Jenny Marsala neu. Die Musik schrieb Jules Kalmbacher, einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. Wir sprachen mit der Sängerin über Heimatstolz und was ihr Stuttgart für die Karriere gibt.

Stuttgart - Stuttgart sollte ihr Licht nicht unter einen Scheffel stellen, findet die Sängerin Jenny Marsala, „sondern auf einen Leuchter“. Mehr Selbstbewusstsein und Heimatstolz wünscht sich die 30-Jährige mit Wurzeln in Italien und in der Türkei von ihrer Stadt, in der sie eine glückliche Kindheit verbracht und es musikalisch schon in jungen Jahren weit nach oben gebracht hat. Kurz nach dem Abitur hatte die Tochter von sogenannten Gastarbeitern einen Plattenvertrag bekommen und war allein auf Europatournee unterwegs. Danach erfüllte sich ihr nächster Kindheitswunsch: Sie begann das Jazzstudium an der Musikhochschule Stuttgart, das nun offiziell endet. Gleichzeitig startet Jenny mit der Single „Dilemma“ in eine neue musikalische Zukunft.

Am Dienstag, 26. November, 20 Uhr, bedankt sich Jenny Marsala im Jazzclub Bix mit einem Abschlusskonzert ihres Studiums bei den Dozenten und Kommilitonen mit eigenen, sehr persönlichen Songs. Der Eintritt ist frei. Schon während des Studiums hatte sie viel Medienrummel erlebt, der sie mitunter von der Musik eher abgelenkt hat. Umso mehr freut sich die hochgelobte Sängerin über ihr Lied „Dilemma“, das jetzt in einem mit poetischer Kraft in Stuttgart gedrehten Video erschienen ist.

„Im Inneren ist Stuttgart sensibel und sehnsüchtig“

Alles andere als ein Dilemma ist es für Jenny Marsala, in Stuttgart zu leben. Was ihr am besten hier gefällt, sind „der Schlossplatz, die Live-Clubs, viele internationale Studierenden, kunst- und kulturinteressierte Menschen, fabelhafte Restaurants und die Markthalle“. Nach außen mögen die Stadt stark und teilweise arrogant erscheinen, im Innern jedoch sei sie „sensibel und sehnsüchtig“. Wer in Stuttgart keine Inspiration findet, müsse nur genauer hinschauen. Tolle Locations, darunter die Grabkapelle Württemberg und die Pianobar des Hotels Maritim, hat sie für ihr in intensiven Farben gedrehten Video zu „Dilemma“ gefunden.

Den Text hat die Interpretin geschrieben, die Komposition stammt von Jules Kalmbacher, einem der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. Die Musik klingt orientalisch und geht unter die Haut. „Ich mag das Gefühl, wie sehr du mir gehörst, Dile-Dile-Ma“, singt die Stuttgarterin. Es könnte ein richtiger Ohrwurm werden.

„Was die Zukunft bringt, kann man nie sagen“

„Mein Fokus lag immer auf eigene Musik, das Jazzstudium habe ich aus Eigeninteresse nebenher absolviert“, sagt Jenny. In Zukunft möchte sie neue Songs mit Einflüssen aus R ’n’ B und HipHop veröffentlichen. Wie sie auf das Thema ihres neuen Titels gekommen ist? „Dilemma ist eine Situation, die fast jeder schon erlebt hat“, antwortet die 30-Jährige, „ich lass mich von meinem Umfeld inspirieren.“ Jeder könne dieses Lied so interpretieren, wie er möchte. Über ihre Wünsche und Pläne redet sie nicht gern. „Was die Zukunft bringt, kann man nie sagen“, weiß Jenny Marsala, „ich gehe immer dahin, wo es mich hinzieht.“ Spannend dürfte es bei einer Musikerin mit so viel Charisma und einer so betörenden Stimme bleiben. Wohin die Sängerin gehört? Auf einen Leuchter!