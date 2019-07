1 Jenny Frankhauser ist nach einer kurzen Beziehung wieder Single Foto: imago images / Future Image

Die Trennung von Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut entwickelt sich zu einer öffentlichen Schlammschlacht. Auf Instagram und YouTube haben beide jeweils ihre Sicht der Dinge geschildert.

Das Liebes-Aus von Jenny Frankhauser (26) und Fitnessmodel Hakan Akbulut entwickelt sich immer mehr in die Richtung einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht. Nachdem die Halbschwester von Daniela Katzenberger (32) auf ihrem Instagram-Account ganz offen ihre Trauer über das Beziehungsende zeigte, hat sich der Holländer auf YouTube dazu geäußert. In knapp 45 Minuten schildert er seine Sicht der Dinge und reagiert auf die Statements seiner Ex-Freundin.

Das sagt Hakan zur Trennung

Er habe sich eigentlich nicht dazu äußern wollen, da eine Partnerschaft für ihn eine private Angelegenheit sei. Jenny Frankhauser habe die Beziehung öffentlich gemacht - und auch das Liebes-Aus habe sie dazu benutzt, um Aufmerksamkeit für sich zu generieren, so Hakan. Ihr gehe es immer nur darum, Geld zu verdienen, in seinem Leben hingegen sei "nicht alles Geld". Er habe keinen Preis und verkaufe sich nicht, "deswegen sind wir nicht mehr zusammen". Sie habe ihn verarscht, wirft Hakan der 26-Jährigen vor.

Er gebe zwar zu, dass er ihr im Streit ins Gesicht gespuckt habe, doch das habe er nur gemacht, weil sein Herz kaputt gegangen sei. Dass er sie geschlagen habe, dementierte er.

Jenny geht doch an die Öffentlichkeit

In ihrer Instagram-Story reagierte Frankhauser prompt auf die Vorwürfe ihres Ex-Partners - obwohl sie ursprünglich angekündigt hatte, zu den Ereignissen nichts zu sagen, weil sie keine Kraft habe, sich öffentlich zu bekriegen. In Folge des 45-minütigen Videos sah sie sich aber wohl gezwungen, dann doch ein Statement abzugeben. "Der eigentliche Grund, warum wir uns getrennt haben, ist, dass er mich geschlagen hat", erklärt sie und zeigt ihre Verletzungen. Sie habe so etwas noch nie erlebt und schäme sich dafür, so der Reality-TV-Star unter Tränen.

Mama Iris schaltet sich ein

Wie Jenny in ihrer Instagram-Story ebenfalls mitteilte, sei ihre Mutter Iris Klein (52) samt Ehemann Peter zur Unterstützung gekommen. Sie habe die Wohnung "entmannt" und "alle Beweise vernichtet". Wie RTL mithilfe von Screenshots festgehalten hat, ergriff die 52-Jährige nach der Veröffentlichung von Hakans Video auf Instagram Partei für ihre Tochter und unterstrich die Vorwürfe, Hakan habe Jenny geschlagen.