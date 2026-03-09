Jennifer Runyon ist tot: Familie und Freunde trauern um Ghostbusters-Star

Als Nebendarstellerin prägte Jennifer Runyon etliche bekannte Filme und Serien. Am 6. März erlag die US-amerikanische Schauspielerin einer Krebserkrankung. Ihre Tochter teilte eine bewegende Erinnerung.
Schauspielerin Jennifer Runyon (1960-2026), bekannt aus dem Film "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und der Sitcom "Charles in Charge", ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Ihre Freundin, "Verliebt in eine Hexe"-Darstellerin Erin Murphy (61), teilte in den sozialen Medien mit, dass Runyon "einen kurzen Kampf gegen Krebs" geführt habe.