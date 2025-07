Jennifer Lopez : Geheimes Konzert: Sängerin stellt sechs neue Songs vor

Jennifer Lopez (55) hat in Los Angeles eine exklusive Listening-Party veranstaltet. Wie das Magazin "US Weekly" berichtet, lud die Sängerin am vergangenen Mittwoch rund 30 Fans zu einem einstündigen, geheim gehaltenen Konzert ein. "Die Kontaktaufnahme mit den Fans begann am Dienstag, aber es blieb eine Überraschung, was passierte, bis sie mit Jennifer im Raum waren", verriet ein Insider.

Sängerin stellt sechs neue Songs vor

Bei dem exklusiven Konzert stellte Jennifer Lopez sechs neue, bislang unveröffentlichte Songs vor: "Up All Night", "Regular", "Free", "Save Me Tonight" und "Birthday" sowie "Wreckage of You". Letzterer sei eine emotionale Pop-Ballade, die sie erst vor zwei Wochen geschrieben und aufgenommen habe, wie ein Konzertbesucher berichtete. Ein anderer Gast beschrieb den Song als ein "sehr emotionales, kraftvolles Lied", das davon handelt, "eine Beziehung zu beenden und als stärkerer Mensch daraus hervorzugehen".

Die anderen fünf Songs seien hingegen "lustig und musikalisch eher wie Jennifer von früher". Besonders bei "Birthday" sei der ganze Raum "durchgedreht". "Das sind wirklich gute Songs. Sie haben einen richtigen Vibe", so ein Konzertbesucher.

Doch die Musik war nicht die einzige Überraschung des Abends: Die 30 geladenen Fans erhielten außerdem Tickets für Lopez' Silvestershow in Las Vegas sowie Geschenktüten mit signierten Postern, T-Shirts und Produkten ihrer Beauty-Marke "JLo Beauty".

Hinter Jennifer Lopez liegt ein schweres Jahr

Das geheime Konzert war offenbar erst der Anfang - beruflich wie privat scheint es für Jennifer Lopez einen Neuanfang zu markieren. Ab dem 8. Juli geht die Sängerin auf große "Up All Night: Live in 2025"-Tour, die bis zum 10. August durch insgesamt elf Länder führt. Schon kurz darauf folgt der nächste Meilenstein: Am 30. Dezember startet ihre gleichnamige Las Vegas-Residenz im Colosseum des Caesars Palace.

Die neuen Projekte kommen nach einem schwierigen Jahr für Lopez: Nach monatelangen Spekulationen über eine Ehekrise mit Ben Affleck (52) sagte sie ihre ursprünglich geplante "This Is Me... Live"-Tour ab. Kurz darauf machten Lopez und Affleck ihre Trennung öffentlich. Es war das zweite Beziehungs-Aus - bereits vor rund 20 Jahren hatten die beiden ihre damalige Verlobung gelöst. Auch das Liebes-Comeback endete ohne Happy End.