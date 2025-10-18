Jennifer Lawrence erlaubt tiefe Einblicke - eleganter Sideboob

Jennifer Lawrence zeigte sich bei der Londoner Premiere ihres Films "Die My Love" von ihrer glamourösen und sexy Seite. Alles was es dazu brauchte: Ein langes schwarzes Kleid, eine Statement-Kette und etwas nackte Haut.

Jennifer Lawrence (35) weiß, wie man einen unvergesslichen Auftritt hinlegt. Bei der Londoner Premiere ihres neuen Films "Die, My Love" bewies die US-Schauspielerin ein Händchen für perfekte Red-Carpet-Mode. In einem bodenlangen schwarzen Kleid mit gewagtem Halterneck-Schnitt zog sie alle Blicke auf sich. Auch auf der Instagram-Seite des neuen Films sind Bilder des umwerfenden Outfits zu sehen.

Das elegante Kleid der 35-Jährigen bestach durch seinen tiefen V-Ausschnitt, der bis zum Dekolleté reichte und durch den raffinierten Schnitt sogar einen Hauch von Underboob preisgab. Der Halterneck-Style betonte ihre Schultern perfekt, während der fließende, bodenlange Saum des Kleides für eine klassische Silhouette sorgte. Lawrence kombinierte das schlichte, aber wirkungsvolle Design mit zurückhaltenden, aber erlesenen Accessoires.

Goldene Akzente setzen den Ton

Den modischen Mittelpunkt bildete eine auffällige goldene Halskette mit einem länglichen Diamant-Anhänger, der der Schauspielerin elegant in den Ausschnitt fiel. Der Schmuck setzte einen luxuriösen Kontrast zum schlichten Schwarz des Kleides und unterstrich den glamourösen Gesamteindruck. Lawrence verzichtete auf weitere opulente Accessoires und ließ so das Kleid und die Statement-Kette für sich sprechen.

Auch beim Make-up bewies die Schauspielerin Stilsicherheit. Sie entschied sich für einen eleganten, aber nicht überladenen Look mit schwarzer Mascara, die ihre Augen betonte, und einem kräftigen rubinroten Lippenstift. Das Make-up unterstrich ihre natürliche Schönheit, ohne zu dominant zu wirken - eine perfekte Balance zwischen Glamour und Zurückhaltung.

Ihr blondes Haar trug Lawrence glatt und glänzend gestylt. Die Strähnen fielen ihr gerade über die Schultern, wobei der Pony locker über der Stirn saß. Insgesamt wirkte Lawrence unkompliziert, mühelos und natürlich - genau jene Leichtigkeit, für die sie bekannt ist.

Intensive Performance in "Die My Love"

Lawrence spielt in "Die, My Love" nicht nur die Hauptrolle, sie fungiert auch als Produzentin des Projekts. Der Thriller basiert auf einem Roman aus dem Jahr 2012 und erzählt die Geschichte einer Mutter namens Grace, die an postpartaler Depression und einer Psychose leidet. An der Seite von "Twilight"-Star Robert Pattinson (39) bringt Lawrence eine intensive, emotionale Performance auf die Leinwand.

Das Werk feierte bereits im Mai seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes und erhielt dort Standing Ovations. Für Lawrence, die selbst zweifache Mutter ist, bedeutete die Rolle eine besondere Herausforderung. In Cannes sprach sie offen über die "extrem isolierende" Erfahrung, die viele Mütter nach der Geburt durchmachen, und wie schwer es ihr fiel, ihre eigenen Gefühle von denen ihrer Filmfigur zu trennen.