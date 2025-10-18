Jennifer Lawrence erlaubt tiefe Einblicke - eleganter Sideboob

Jennifer Lawrence zeigte sich bei der Londoner Premiere ihres Films "Die My Love" von ihrer glamourösen und sexy Seite. Alles was es dazu brauchte: Ein langes schwarzes Kleid, eine Statement-Kette und etwas nackte Haut.
Jennifer Lawrence (35) weiß, wie man einen unvergesslichen Auftritt hinlegt. Bei der Londoner Premiere ihres neuen Films "Die, My Love" bewies die US-Schauspielerin ein Händchen für perfekte Red-Carpet-Mode. In einem bodenlangen schwarzen Kleid mit gewagtem Halterneck-Schnitt zog sie alle Blicke auf sich. Auch auf der Instagram-Seite des neuen Films sind Bilder des umwerfenden Outfits zu sehen.