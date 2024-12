Jennifer Grey und Patrick Swayze: Traumatische erste Liebesszene vor Dirty Dancing

1 Kein Traumpaar hinter der Kamera: Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing". Foto: imago/Everett Collection

Vor der Kamera waren Jennifer Grey (64) und Patrick Swayze (1952-2009) 1987 in "Dirty Dancing" ein Traumpaar - dahinter eher nicht. Ihr gespanntes Verhältnis begann schon drei Jahre vor dem Kultfilm. 1984 spielten Grey und Swayze in "Die rote Flut" erstmals zusammen. Und Jennifer Grey erinnert sich mit Grausen an ihre Sexszene. In dem Podcast "Awards Chatter" des "Hollywood Reporter" packte sie jetzt aus.