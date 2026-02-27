Das schönste Kostüm der Fasnet 2026 kommt aus Neuhausen. Das haben die Leserinnen und Leser unserer Zeitung entschieden. Jennifer Braun hat gewonnen.
Über den ersten Platz beim Kostüm-Wettbewerb unserer Zeitung hat sich Jennifer Braun aus Neuhausen riesig gefreut. Mit dem Gutschein über 100 Euro für den Fasnets- und Kostümladen Deiters in Stuttgart hat sie auch schon konkrete Pläne: „Da kaufen wir mit unserer Fasnetsgruppe, den Frauen des TSV Neuhausen, was wir für die nächsten Kostüme brauchen.“