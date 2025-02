Courteney Cox (60) feiert ihre jahrzehntelange Freundschaft zu Jennifer Aniston (56). Die Schauspielerin gratulierte ihrer "Friends"-Kollegin am Dienstag zum 56. Geburtstag. Auf Instagram schrieb sie zu einem älteren Foto der beiden: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine Freundin fürs Leben."

Weiter erklärte Cox über Aniston: "Nie gab es eine großzügigere, liebevollere, schönere, talentiertere, lustigere und loyalere Freundin. Ich fühle mich so glücklich, dass ich mit dir aufgewachsen bin." Offenbar in Bezug auf das Bild fügte die 60-Jährige hinzu: "Erinnerst du dich an unser CATS-Vorsprechen?"

Schauspielerinnen sind seit ihren "Friends"-Tagen eng befreundet

Die beiden Schauspielerinnen sind seit ihrer gemeinsamen Kult-Sitcom "Friends" eng verbunden. Sie spielten in allen zehn Staffeln der Serie, die von 1994 bis 2004 lief, die Hauptrollen als Monica Geller beziehungsweise Rachel Green. Lisa Kudrow (61), David Schwimmer (58), Matt LeBlanc (57) und der verstorbene Matthew Perry (1969-2023) vervollständigten den Cast.

Auch Jennifer Aniston schwärmt immer wieder öffentlich von Freundin Courteney Cox. "Ich kann mir eine Welt ohne sie nicht vorstellen. Es ist eine große Ehre für mich, sie eine meiner besten Freundinnen fürs Leben nennen zu dürfen", schrieb der Hollywoodstar über Cox in einer Instagram-Hommage anlässlich deren 60. Geburtstags am 15. Juni 2024.

Das sind die nächsten Projekte der Stars

Unterdessen feiert Cox ein Leinwand-Comeback: Sie wird auch im siebten Teil der erfolgreichen Horror-Reihe "Scream" die Rolle der Journalistin Gale Weathers übernehmen. Wie "Variety" meldete, hat die Schauspielerin den Vertrag für das mit Spannung erwartete Projekt, das kommendes Jahr zu sehen sein wird, unterschrieben.

Jennifer Aniston hat vor wenigen Wochen die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "The Morning Show" beendet. In der Serie ist sie seit 2019 neben Reese Witherspoon (48) eine der Hauptdarstellerinnen.