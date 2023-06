1 Jennifer Anistons Markenzeichen sind ihre langen, glatten Haare in verschiedenen Blond- und Caramel-Tönen. Jetzt hat sie sich in einem Video mit ergrauten Strähnen gezeigt. Foto: DFree/Shutterstock.com

Schauspielerin Jennifer Aniston hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie sich mit deutlich ergrauten Haaren zeigt. Ihre Fans sind begeistert.









Ihre Haare gehören zu den berühmtesten in Hollywood. Seit Jennifer Aniston (54) in den 90er Jahren ihren Kult-Haarschnitt "The Rachel" trug, schwärmen Fans weltweit von ihren caramelblonden Strähnen. Jetzt hat sich die Schauspielerin auf Instagram in einem neuen, natürlichen Look gezeigt: In einem Video trägt sie graue Haare!