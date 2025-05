Jennifer Aniston: Angreifer soll sie zwei Jahre lang belästigt haben

Es war offenbar kein Unfall: Der Mann, der am Montag mit seinem Auto in das Eingangstor Jennifer Anistons (56) Villa gerammt ist, wurde angeklagt. Wie unter anderem "Sky News" berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft dem 48-Jährigen vor, die Schauspielerin seit 2023 mit wiederholten Voicemails, E-Mails und Social-Media-Nachrichten belästigt zu haben.

Er wurde wegen Stalkings und Vandalismus angeklagt. Zudem liege die Androhung schwerer Körperverletzung vor. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Der Mann wurde am Montag festgenommen, nachdem er mit seinem Auto in das Eingangstor von Anistons 21-Millionen-Dollar-Villa in Bel Air gerast war. Am Donnerstag soll er vor Gericht erscheinen.

Lesen Sie auch

Aniston soll zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Hause gewesen sein. Ihr Sicherheitsteam reagierte Medienberichten zufolge schnell und setzte den Fahrer fest, bis die Polizei eintraf. Laut "Vulture" soll der mutmaßliche Stalker auf Facebook öffentlich Posts geteilt haben, in denen er Aniston als seine "Ehefrau" oder seine "Seelenverwandte" bezeichnet.

Schon mehrmals Ziel von Stalking

Es wäre nicht das erste Mal, dass Jennifer Aniston Ziel von Stalking ist. 2010 wurde ein Mann festgenommen, nachdem er mit einem scharfen Gegenstand, Isolierband und einem Liebesbrief an Aniston in der Nähe ihres Hauses aufgegriffen wurde. Er behauptete, eine Beziehung mit der Schauspielerin zu haben, und wurde später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. 2005 wurde ein männlicher Fan des "Friends"-Stars zu einem Jahr Haft verurteilt, nachdem er versucht hatte, in das Haus der Schauspielerin einzudringen.

Jennifer Aniston will umziehen

Angeblich ist Jennifer Aniston gerade dabei, ihr Anwesen in Bel Air, einem Stadtteil von Los Angeles, zu verlassen. Laut "New York Post" plant die Schauspielerin in ein etwa 15 Millionen Dollar teures Haus in Montecito zu ziehen. Aniston soll ihr neues Anwesen im September 2022 von Talkshow-Star Oprah Winfrey (71) gekauft haben. Berichten zufolge hat sie die letzten drei Jahre damit verbracht, das Gebäude im toskanischen Stil mit vier Schlafzimmern zu renovieren.