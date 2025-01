Jennie kündigt erstes Solo-Album an

Als Teil der Band "BLACKPINK" wurde Jennie weltbekannt. Jetzt bringt sie ein Soloalbum raus.

Jennie von BLACKPINK startet mit ihrem ersten Soloalbum "Ruby" in eine neue Ära: 15 Songs, internationale Features und ihr eigenes Label machen die Platte zu einem Meilenstein in ihrer Karriere.











Jennie, Mitglied der weltbekannten K-Pop-Gruppe BLACKPINK, steht kurz vor einem weiteren Meilenstein in ihrer Karriere: Am 7. März 2025 wird ihr erstes Soloalbum „Ruby“ veröffentlicht. Das Album, das 15 Songs umfasst, verspricht eine Vielfalt an Genres und Gästefeatures von internationalen Stars wie Dua Lipa, Childish Gambino und Kali Uchis. Bereits im Oktober 2024 gab Jennie mit ihrer Single „Mantra“ einen ersten Vorgeschmack auf das Album.