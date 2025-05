Jemen: Israels Armee: Erneut Rakete aus dem Jemen abgefangen

1 Die Huthi-Miliz im Jemen greift Israel immer wieder mit Raketen und Drohen an. (Archivbild) Foto: Osamah Yahya/dpa

Erneut schrillen in mehreren Regionen Israels die Alarmsirenen. Wieder wurde das Land nach Militärangaben Ziel eines Raketenangriffs.











Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Das teilte das Militär auf ihrem Telegram-Kanal mit. In mehreren Gegenden Israels hatten wegen der aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel gestarteten Rakete erneut die Alarmsirenen geheult. In den vergangenen Tagen hatte die Armee wiederholt Raketen aus dem Jemen abgefangen. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greift die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz Israel mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas in Gaza.