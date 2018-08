Jelena Petrowna Fischer Darum kommt es bei Helene Fischers Namen zu Verwirrung

Von red 21. August 2018 - 13:52 Uhr

Wie heißt Helene Fischer wirklich? Foto: ZB

Viele Medien haben berichtet, dass Helene Fischer eigentlich Jelena Petrowna Fischer heiße. Doch stimmt das?

Stuttgart - Helene Fischer gilt derzeit als Ausnahmetalent in der deutschen Pop- und Schlagerwelt. Auch in Stuttgart brach die Künstlerin Rekorde, als sie fünfmal in einer Woche die Schleyerhalle füllte. Damit hat sie Tina Turners Rekord aus dem Jahr 1987 gebrochen. Doch nun gibt es Verwirrung um die Frage, wie Helene Fischer tatsächlich heißt.

Helene Fischer oder Jelena Petrowna Fischer?

Viele Medien haben bereits berichtet, dass Helene Fischer eigentlich Jelena Petrowna Fischer heiße. Petrowna ist die russische Schreibweise für „des Peter“, denn in Russland ist es üblich, den Namen des Vaters vor dem Nachnamen zu tragen. Doch stimmt das? Die Antwort sehen Sie im Video.