Jeffrey Dean Morgan: Seltener Familienauftritt auf dem roten Teppich

Es kommt nicht oft vor, dass "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (59) und seine Frau Hilarie Burton (42) gemeinsam mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit auftreten. Beim 8. Canneseries International Festival in Cannes, Frankreich, präsentierte sich die Familie nun jedoch komplett - und sorgte für staunende Blicke bei den Fans.

Besonders auffällig: Sohn Augustus (15) überragt seine Mutter mittlerweile deutlich und ist fast so groß wie sein berühmter Vater. Die Familie besuchte das französische Festival anlässlich der kommenden zweiten Staffel von Netflix' "The Walking Dead: Dead City", die am Sonntag, 4. Mai, veröffentlicht wird. "Es war sehr lebendig", schwärmte der US-Star auf Instagram von dem Event.

Stilvolle Familie auf dem roten Teppich

Am Freitag - dem zweiten Tag des Festivals - zeigte sich die vierköpfige Familie bestens gelaunt auf dem roten Teppich. Morgan trug einen eleganten schwarzen Anzug mit schwarzen Lederschuhen, während Sohn Augustus in einem dunkelbraunen Nadelstreifenanzug erschien, den er mit schwarzen Lederstiefeln und einer Aviator-Sonnenbrille kombinierte.

Burton bezauberte in einem hellblauen trägerlosen Kleid mit aufwendigen Faltdetails am Korsett und am enganliegenden Rock. Wie "People" weiter berichtete, trug sie dazu goldene Christian Louboutin Faridaravie-Sandalen und eine Cult Gaia Hera Nano Perlentasche. Tochter George Virginia (7) erschien in einem weißen Blumenkleid mit pinkfarbener Tweed-Strickjacke und silbernen Ballerinas. Auch sie hatte, wie ihre Mutter, eine strukturierte Handtasche dabei.

Fans zeigen sich überrascht

Unter dem Post, den auch Burton und der Veranstalter auf Instagram teilte, kommentierten viele Fans vor allem die Familienfotos. "Was soll das heißen, dass Gus so groß ist? Warum fühlt es sich an, als hätte ich ihn jahrelang nicht gesehen? Wundervolle Familie", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Wie ist Gus so groß geworden?! Wunderschöne Familie."

Vor ihrem Auftritt auf dem pinken Teppich war die Familie bereits am Freitagnachmittag über den roten Teppich gelaufen. Dort lächelten sie gemeinsam für die Fotografen. Morgan verewigte zudem seinen Handabdruck und seine Unterschrift im Rahmen einer kleinen Zeremonie. Zu diesem Anlass trug er ein komplett schwarzes Outfit, während seine Frau ein schwarzes Kleid mit Blumenmustern wählte. Sohn Augustus passte sich dem Look seines Vaters an, tauschte aber das schwarze Hemd gegen ein weißes aus. Tochter George erschien in einem leuchtend gelben Kleid. Morgan, Burton und Augustus komplettierten ihre Looks jeweils mit Sonnenbrillen.

Morgan und Burton, die seit 2014 ein Paar sind und 2019 heirateten, halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr freuten sich die Fans über diesen seltenen gemeinsamen Auftritt der Familie, der deutlich zeigte, wie schnell die Zeit vergeht - und wie groß der Nachwuchs bereits geworden ist.