In einem Fitnessstudio soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Bodybuildern Mike Van Wyck und Jeff Nippard gekommen sein. Ein Video, das sich schnell im Internet verbreitete, zeigt, wie Van Wyck Nippard offenbar zu Boden stößt.

Nippard, ein Fitness-Influencer mit über 3,5 Millionen Abonnenten auf YouTube, gab nach dem Vorfall auf Instagram an, von Van Wyck in einem Fitnessstudio körperlich angegriffen worden zu sein. In seinem Beitrag schilderte Nippard, dass Van Wyck ihn zweimal am Hals getroffen und anschließend zu Boden gestoßen habe. Zudem sei auch sein Kameramann in den Vorfall involviert gewesen.

Nippard erklärte weiter, dass er sich nach dem Vorfall in ein Krankenhaus begeben und eine CT-Untersuchung habe durchführen lassen. Er fügte hinzu, dass es Überwachungsmaterial aus dem Fitnessstudio gebe, das den Vorfall aufzeichne. Die Veröffentlichung dieses Materials liege bei dem Fitnessstudio, welches bislang keine Stellungnahme abgegeben hat.

Auch Mike Van Wyck hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist unklar. Nippard geht jedoch davon aus, dass die Situation aufgrund eines Reaktionsvideo entstanden ist, das er kürzlich als Antwort auf einen Instagram-Post von Van Wyck veröffentlicht hat.