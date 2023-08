1 Kris Jenner, Doria Ragland und Kim Kardashian (v.l.) bei einer Charity-Gala in Los Angeles. Foto: Stefanie Keenan / Getty Images

Kim Kardashian, Kris Jenner und Doria Ragland posierten am Wochenende gemeinsam bei einer Wohltätigkeitsgala in Los Angeles. Herzogin Meghan und Prinz Harry waren nicht vor Ort.









Kim Kardashian (42), ihre Mutter Kris Jenner (67) und Herzogin Meghans (42) Mutter Doria Ragland (66) posierten am Wochenende gemeinsam bei einer Wohltätigkeitsgala in Los Angeles, bei der auch viele weitere Stars anwesend waren. Meghan und Ehemann Prinz Harry (38) waren bei der fünften Soirée von "This Is About Humanity" am Samstag nicht dabei.