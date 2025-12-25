Jeff Bezos, die Heiters und mehr: Die fünf schönsten Promi-Hochzeiten des Jahres

Die Zahl der Eheschließungen geht weiter zurück - doch für die Promis scheint das nicht zu gelten. Auch in diesem Jahr traten wieder zahlreiche Stars vor den Traualtar. Am meisten diskutiert wurde wohl die Hochzeit von Milliardär Jeff Bezos. Aber auch die Heiters sorgten für Schlagzeilen.

Von der Mega-Sause in Venedig mit Millionen-Budget bis zur intimen Feier im kleinen Kreis: 2025 war ein Jahr der großen Gefühle, zumindest in der Promi-Welt. Ob Reality-TV-Stars, Pop-Ikonen oder Milliardäre - die Hochzeitsglocken läuteten quer durch alle Kategorien. Ein Überblick über die fünf schönsten Promi-Hochzeiten des Jahres.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez Wenn man über die Hochzeiten des Jahres redet, kommt man an ihnen nicht vorbei: Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Kinderbuchautorin Lauren Sánchez (55). An ihrer Vermählung war alles opulent - so sehr, dass die Feier mit Protesten einherging. Das Paar heiratete im Juni mit einer mehrtägigen Feier, für die halb Venedig abgeriegelt werden musste.

Die 250 geladenen Gäste reisten vorzugsweise in Privatjets in die Lagunenstadt. Darunter Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, der Kardashian-Jenner-Clan oder Ivanka Trump. Der Empfang fand im Kloster Madonna dell'Orto statt, die eigentliche Trauung am Folgetag im Garten eines weiteren Klosters auf der Insel San Giorgio Maggiore. Lauren Sánchez trug dafür ein Brautkleid von Dolce & Gabbana im Meerjungfrauen-Stil mit Knopfleiste an Vorder- und Rückseite. Insgesamt sollen für die Tage 27 verschiedene Kleider für sie bereitgelegen haben.

Abends gab es ein Feuerwerk am Strand und Liebeslieder von Matteo Bocelli, dem Sohn des Star-Tenors Andrea Bocelli. Am nächsten Tag folgte dann die große Abschlussparty auf dem alten Werftgelände im Arsenal-Viertel. Die Kosten? Spekulationen reichen bis 48 Millionen Euro.

Mike Heiter und Leyla Lahouar

Was ein Milliardär kann, können wir schon lange - dachten sich offenbar die Realitystars Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29). Deshalb hatten sie gleich drei Hochzeitsfeiern. Zuerst gaben sie sich am 5. Juli standesamtlich in Heidelberg das Jawort. Die 20-minütige Zeremonie mit Cartier-Eheringen im Wert von 15.000 Euro fand im "Palais Prinz Carl" statt, danach ging es im Bentley zur Rooftop-Party.

Wenige Wochen später folgte eine emotionale Zeremonie am Strand von Sousse in Tunesien, dem Heimatland von Leylas verstorbenem Vater. In traditionellen tunesischen Gewändern zelebrierte das Paar seine Liebe mit der Familie vor Ort.

Den krönenden Abschluss bildete Ende August die Märchenhochzeit an der Amalfiküste. Nach einem Willkommensdinner am Vorabend folgte die Trauung unter freiem Himmel inklusive Feuerwerk. Unter den geladenen Gästen waren Realitystars wie Andrej Mangold oder Twenty4Tim. Leyla setzte auf ein üppiges Kleid von Designerin Jasmin Erbas mit meterlanger Schleppe, das stolze 20 Kilogramm wog.

Selena Gomez und Benny Blanco

Wesentlich privater, aber nicht weniger opulent heirateten am 27. September Sängerin Selena Gomez (33) und Musikproduzent Benny Blanco (37) in Santa Barbara, Kalifornien. Die Zeremonie fand abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf der Sea Crest Nursery statt, einer 70 Hektar großen Palmenplantage. Unter den rund 170 Gästen des Hochzeits-Wochenendes waren Stars wie Taylor Swift, Martin Short, Paris Hilton oder Ed Sheeran. Für die Trauung entschied sich Gomez für ein Satinkleid mit Neckholder-Ausschnitt von Ralph Lauren und einen schlichten Maiglöckchenstrauß. In großen Zelten wurde dann die ganze Nacht gefeiert.

Georg Listing und Susanne Knispel

Nach über 17 Jahren Beziehung hieß es Mitte September auch bei Tokio-Hotel-Star Georg Listing (38) und seiner Freundin Susanne Knispel: Ja! Das Paar wählte für sein dreitägiges Hochzeitsfest das Château Saint-Martin in der Nähe von Nizza. Susanne heiratete in einem ausladenden Brautkleid der Designerin Danielle Frankel, das sie gemeinsam mit Georgs Bandkollegen Bill Kaulitz gekauft hatte. Insgesamt trug sie aber fünf Kleider.

Am Freitag starteten die Feierlichkeiten mit einem Welcome-Dinner, bei dem auch die Hochzeitsreden vorgetragen wurden. Die Trauung am Samstag fand im Schlossgarten mit atemberaubendem Blick auf das Meer statt. Danach folgte das Hochzeitsdinner im Garten mit individuellen Briefen des Brautpaares für die 60 Gäste, klassischer Musik und einer französischen Tarte als Hochzeitstorte. Den Abend krönte eine Party in der Hotelbar. Am Sonntag klang das Fest mit Brunch, Poolparty und Pizzaabend aus.

Demi Lovato und Jordan Lutes

Am 25. Mai gaben sich Musikerin Demi Lovato (33) und Singer-Songwriter Jordan "Jutes" Lutes (34) im Bellosguardo Estate in Santa Barbara das Jawort, einem Anwesen mit historischer Villa und Meerblick. Die Braut trug ein schulterfreies Satinkleid von Vivienne Westwood, das sie selbst mitdesignt hatte. Die mehrtägigen Feierlichkeiten begannen am Vorabend mit einem Probeessen, die Trauung selbst fand gegen 16 Uhr unter freiem Himmel im Garten des Herrenhauses statt. Geladen waren 135 Gäste, darunter auch Paris Hilton, die später selbst am DJ-Pult stand. Johnny Rzeznik von den Goo Goo Dolls performte den Megahit "Iris" live für den ersten Tanz des Brautpaars.