Jeff Bezos, die Heiters und mehr: Die fünf schönsten Promi-Hochzeiten des Jahres

Die Zahl der Eheschließungen geht weiter zurück - doch für die Promis scheint das nicht zu gelten. Auch in diesem Jahr traten wieder zahlreiche Stars vor den Traualtar. Am meisten diskutiert wurde wohl die Hochzeit von Milliardär Jeff Bezos. Aber auch die Heiters sorgten für Schlagzeilen.
Von der Mega-Sause in Venedig mit Millionen-Budget bis zur intimen Feier im kleinen Kreis: 2025 war ein Jahr der großen Gefühle, zumindest in der Promi-Welt. Ob Reality-TV-Stars, Pop-Ikonen oder Milliardäre - die Hochzeitsglocken läuteten quer durch alle Kategorien. Ein Überblick über die fünf schönsten Promi-Hochzeiten des Jahres.