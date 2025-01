Jeff Baena verstarb am Freitag: Tod ihres Ehemannes: Emotionale Worte für Aubrey Plaza bei den Globes

1 Aubrey Plaza und Jeff Baena waren seit 2021 verheiratet. Foto: imago images/The Photo Access/Billy Bennight

Wenige Tage nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns Jeff Baena fehlte Schauspielerin Aubrey Plaza bei den Golden Globe Awards. Einer der Preisträger richtete dennoch emotionale Worte an sie.











Schauspielerin Aubrey Plaza (40) ist erschüttert durch den plötzlichen Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (1977-2025). Der Drehbuchautor und Regisseur war am vergangenen Freitag (3. Januar) im Alter von nur 47 Jahren verstorben. Plaza, unter anderem bekannt aus der HBO-Serie "The White Lotus", sollte ursprünglich in der vergangenen Nacht bei den Golden Globe Awards einen Preis überreichen. Doch aus nachvollziehbaren Gründen nahm sie nicht an der Zeremonie in Los Angeles teil, wie "Entertainent Weekly" berichtet. Einer der Preisträger gedachte ihres verstorbenen Gatten jedoch mit emotionalen Worten.