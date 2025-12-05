Als Hörfunk- und TV-Moderator Fritz Egner vor 15 Jahren die Diagnose Prostatakrebs bekam, wollte Thomas Gottschalk sofort zu ihm reisen. Heute möchte er seinem Freund eine Stütze sein.
Der langjährige Hörfunk- und TV-Moderator Fritz Egner (76) und Thomas Gottschalk (75) sind nicht nur seit Jahrzehnten Kollegen, sondern auch miteinander befreundet. Nachdem Gottschalk erst kürzlich eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, möchte Egner ihm zur Seite stehen. Er selbst kämpfte schon vor gut 15 Jahren gegen den Krebs.