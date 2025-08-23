«Jedermann»-Jubiläum: 800 Mal der Tod eines Superreichen in Salzburg

Jee-deer-maann! Seit über 100 Jahren ruft das der Tod in Salzburg in einem Schauspiel, das nicht jedermanns Sache ist. Nun gibt es ein rundes Jubiläum bei dem Stück, das schon viele Stars aufführten.
Salzburg - Die Salzburger Festspiele wären nicht die Salzburger Festspiele ohne den "Jedermann" von Festspielmitgründer Hugo von Hofmannsthal (1874–1929). Meist geht die Tragödie auf dem Platz vor der mächtigen Doppelturmfassade des barocken Doms über die Bühne, "bei Schlechtwetter im Großen Festspielhaus", wie das Programmheft es formuliert.