Jeder will Batman spielen: James Gunn gibt Update zu Batman-Film The Brave and the Bold

James Gunn hat in einem Interview neue Informationen zu "Batman: The Brave and the Bold" veröffentlicht. Namhafte Darsteller hätten sich bei ihm gemeldet und Interesse bekundet, die Rolle des Batman übernehmen zu wollen.

James Gunn (59) enthüllt in einem Interview über den Film "Batman: The Brave and the Bold" interessante Details zur Besetzung. Im Gespräch mit IGN berichtete der Regisseur, dass sich viele namhafte Darsteller bei ihm meldeten und ihr Interesse bekundeten, die Rolle des Batman zu übernehmen. "Ich glaube, es wäre schwieriger, Schauspieler zu finden, die Batman nicht spielen wollen. Er ist die Figur, die jeder verkörpern möchte. Das ist die Wahrheit", fügte Gunn hinzu.

"Batman: The Brave and the Bold" ist Teil des neuen DC-Universums, welches Gunn entwickelt. Der Film hat nichts mit "Batman 2" zu tun, der für 2027 angekündigt ist. Darin verkörpert Robert Pattinson (39) erneut die Titelrolle, während Matt Reeves (59) den Film inszeniert.

Gunn gibt Updates zu "Brave and the Bold"

Der DC-Boss hat zudem weitere Informationen zu "Brave and the Bold" verraten. Zum Drehbuch sagte Gunn, dass ihm der aktuelle Entwurf gefalle. Der Film handelt von Batman und seinem Sohn Damian Wayne. In den Comics schlüpft Damian in die Rolle des Robin, die rechte Hand von Batman.

Auf die Frage, ob der Film einen Batman zeigen wird, der Mitte bis Ende 30 und alt genug ist, um einen ca. 10-jährigen Damian als Sohn zu haben, antwortete Gunn: "Nein, ihr müsst warten, bis ihr den Film gesehen habt. Einige Dinge haben sich geändert."

"Superman" war ein Hit

Mit "Superman" legte das neue DC-Universum einen erfolgreichen Start hin. Der Film spielte weltweit 615 Millionen Dollar ein. Die Fortsetzung "Man of Tomorrow" befindet sich in Entwicklung und läuft am 9. Juli 2027 in den Kinos an. Gunn schreibt das Drehbuch und führt erneut Regie.