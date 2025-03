Jeder Tag ist eine Liebesgeschichte: Herzogin Meghan teilt neues Foto mit ihren zwei Kindern

Seitdem Herzogin Meghan (43) Anfang des Jahres einen neuen Instagram-Account gestartet hat, erlaubt sie ihren Followern immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag. So auch jetzt zum Wochenstart: Sie postete ein neues Foto, auf dem sie ausnahmsweise mit ihren zwei Kindern zu sehen ist.

"Jeder Tag ist eine Liebesgeschichte", lautet die Bildunterschrift unter dem gemeinsamen Beitrag von Meghan und ihrer Lifestyle-Marke. Auf dem Foto ist die Ehefrau von Prinz Harry (40) in lässiger Kleidung und mit Strohhut von hinten im Garten zu sehen. Auf dem Arm trägt sie Tochter Lilibet (3), die wiederum einen Korb hält, und um ihr Bein klammert sich ihr Sohn Archie (5). Dem Jungen streicht die Herzogin liebevoll über den Kopf. Die Gesichter der Kinder sind dabei wie so oft nicht zu sehen.

Lesen Sie auch

Von "H" gefilmtes Video

Zusätzlich teilte Herzogin Meghan mehrere Clips in ihrer Instagram-Story. Darunter war auch ein Video von einem Vogelschwarm, der in V-Formation durch den strahlend blauen Himmel fliegt. "Ich fliege in die Woche mit meiner Familie", hat Meghan über den kurzen Clip geschrieben. Hier sind ihre Kinder nicht zu sehen, sondern nur zu hören. "Wow", schreien sie begeistert im Hintergrund.

Das Vogel-Video hat aber nicht Meghan selbst gefilmt, sondern Prinz Harry, wie die einstige Schauspielerin verrät. "Danke an meinen H, der dies eingefangen hat", schrieb sie zu dem Clip.

Dass Meghan ihren Gatten privat ab und zu einfach H nennt, wissen wir schon seit geraumer Zeit. Dies verriet sie 2019 in einem Nebensatz in der Dokumentation "Harry & Meghan: An African Journey". "Ich habe H, so nenne ich ihn, lange Zeit gesagt: "Es reicht nicht aus, etwas zu überleben. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Man muss sich entwickeln. Du musst dich glücklich fühlen", sagte die in der Doku.

Auch Prinz Harry spricht seine Frau offenbar mit ihrem Initial an. Jedenfalls verriet er 2021 in der "The Late, Late Show with James Corden", dass er ihre Telefonnummer auf seinem Smartphone unter M eingespeichert hat. James Corden (46) rief in der Sendung dann Meghan an. Er entlockte ihr, dass sie Harry auch mal "Haz" nennt.