Jeder Mensch ist auch mal traurig: Hollywoodstar Paul Rudd ist doch nicht so unbekümmert

Paul Rudd ist einer dieser Hollywoodstars, die irgendwie jeder mag. Er ist jemand, der stets gute Laune zu versprühen scheint. Im echten Leben ist er aber nicht so eindimensional, wie die Menschen denken.
Paul Rudd (57) steht seit vielen Jahren vor den Kameras und genießt den Ruf eines nahbaren Hollywoodschauspielers, der stets gut gelaunt zu sein scheint. Doch der Star aus mehreren Marvel-Filmen und etwa auch der Serie "Only Murders in the Building" ist privat nicht so eindimensional, wie man annehmen könnte. Das hat Rudd nun im Gespräch mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" betont.