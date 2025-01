Schauspielerin Laura Dern (57) trauert um ihren langjährigen Kollegen und Freund David Lynch (1946-2025), der am 20. Januar 79 Jahre alt geworden wäre. Der Filmemacher starb jedoch wenige Tage vor seinem Geburtstag am 15. Januar.

Mit 17 arbeitete sie erstmals mit ihm

"Alles Gute zum Geburtstag, Leckerbissen", schrieb die Oscar-Preisträgerin zu einem Foto, das die beiden zusammen zeigt. Damit verwendete sie den Spitznamen, den er ihr einst gegeben hatte, wie "People" berichtet. Dern fügte hinzu: "Ich werde dich für den Rest meines Lebens jeden Tag lieben und vermissen."

Die 57-Jährige war eine von vielen, mit denen Lynch häufig zusammenarbeitete, darunter Naomi Watts (56), Justin Theroux (53) und Isabella Rossellini (72). Der viermal für den Oscar nominierte Filmemacher besetzte Dern 1986 zum ersten Mal in dem Mysterythriller "Blue Velvet". Damals war sie gerade einmal 17 Jahre alt.

Das Duo kam 1990 für "Wild Heart" wieder zusammen, in dem Dern neben Nicolas Cage (61) eine Hauptrolle spielte. Im selben Jahr spielten sie und Cage auch die Hauptrollen in "Industrial Symphony No. 1" , einer avantgardistischen Konzertaufführung. Sie trat 2006 zudem in Lynchs experimentellem Spielfilm "Inland Empire" und seiner Wiederaufnahme der Erfolgsserie "Twin Peaks" im Jahr 2017 auf .

Im Jahr 2006 hatte sich Lynch vehement dafür eingesetzt, dass Dern für ihre Arbeit im Film "Inland Empire" eine Oscar-Nominierung erhielt. Er saß mit einer lebenden Kuh an einer Straßenecke in Los Angeles vor einem Schild, auf dem er ihre Leistung und die Rücksichtnahme der Passanten lobte.

In einem Interview mit Greta Gerwig (41) bei Inside the Actors Studio im Jahr 2019 sagte Dern, es sei Lynch gewesen, der ihr geholfen habe, nicht auf eine bestimmte Filmrolle festgelegt zu werden. "Es war ein unglaubliches Geschenk, dass ein Filmemacher, der Sie kennt, zu Ihnen sagt", sagte sie damals gegenüber "Entertainment Tonight" und fügte mit einer Lynch-Imitation hinzu: "'Jetzt möchte ich, dass Sie das komplette Gegenteil von dem spielen, was Sie letztes Mal getan haben.'"