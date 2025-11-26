Jeden Tag ein neues Fenster: Kernerviertel in Stuttgart wird zum lebendigen Adventskalender

Im Stuttgarter Kernerviertel entsteht ein besonderer Adventskalender, bei dem echte Fenster der Nachbarinnen und Nachbarn jeden Abend kunstvoll erleuchten.
Es gibt sie gefüllt mit Schokolade, Teebeuteln, Socken, Parfum oder Legosteinen: Adventskalender verkürzen uns die Wartezeit bis Weihnachten. Das Stuttgarter Kulturzentrum Labyrinth hat sich nun einen Adventskalender überlegt, der die Nachbarschaft verbinden und die Gemeinschaft fördern soll. Vom 1. bis 24. Dezember erstrahlt daher jeden Abend im Stuttgarter Kernerviertel ein anderes, von Anwohnern kunstvoll geschmücktes Adventsfenster.