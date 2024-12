Jeden Tag: Bruce Willis Tochter Tallulah hat sich verlobt

Tallulah Willis (30) wird heiraten! Wie die Tochter von Filmstar Bruce Willis (69) am 24. Dezember auf ihrem Instagram-Account verkündete, hat ihr Partner Justin Acee die Frage aller Fragen gestellt. Neben Aufnahmen, auf denen Willis stolz ihren Verlobungsring zeigt, gewährt die Schauspielerin auch Eindrücke von dem besonderen Moment: Mit einem mit Rosenblättern geschmückten Weg und vielen Kerzen wurde Willis von Acee überrascht. "Jeden Tag", schrieb Willis zu dem Beitrag und markierte ihren zukünftigen Ehemann.

"Die schönste Liebe, die man erleben und wachsen sehen kann. Ich liebe euch beide so sehr. Justin, ich bin so glücklich, dass ich dich meinen Bruder nennen darf. Baby Lula, mein Geschenk, meine Königin, mein Herz ist so voll. Ich bin vernarrt in euch beide", freute sich Willis' Schwester Rumer (36) in den Kommentaren. Scout (33), die dritte gemeinsame Tochter von Bruce Willis und dessen Ex Demi Moore (62), teilte in mehreren Stories auf ihrem Instagram-Profil den Post ihrer Schwester und fügte dem weitere Schnappschüsse von der Verlobung hinzu. "Meine Engel haben sich verlobt", schrieb sie dazu.

Willis war bereits einmal verlobt

Vor ihrer Beziehung mit Acee war Willis mit dem Regisseur Dillon Buss liiert. Rund ein Jahr nachdem sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht hatten, verlobten sie sich. "Mit absoluter Sicherheit", schrieb Willis im Mai 2021 auf ihrem Social-Media-Profil. Im Juni des darauffolgenden Jahres trennte sich Buss von der heute 30-Jährigen - nur wenige Monate nachdem bei ihrem berühmten Vater Demenz diagnostiziert worden war.

Seit wann Willis und Acee offiziell ein Paar sind, ist öffentlich nicht bekannt. Wie glücklich sie mit dem Musiker ist, machte Willis zuletzt in einem Interview mit "People" deutlich. "Wenn ich mit meinem Partner lachend aufwache, ist das der schönste Tag, und ich will ehrlich sein, das passiert sehr oft", schwärmte sie im August gegenüber dem Magazin.